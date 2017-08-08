Поисковые работы на руднике "Мир" продолжаются, заявили в МЧС

МИРНЫЙ (Якутия), 8 авг — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на аварийном руднике "Мир" в Якутии не останавливаются, несмотря на опасные условия, сообщил журналистам заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.

"Условия проведения аварийно-спасательных работ крайне сложные. Массы воды, которые подтопили выработки, фактически продолжают угрожать объекту. Однако поиски шахтеров не прекращаются. ​Начало работ для каждой из трех смен начинается с тщательного инструктажа на командном пункте", — сказал он.

По его словам, на каждом участке работ для горноспасателей продуман максимально оперативный маршрут отхода в безопасную зону в случае малейшего подозрения на опасность.

"Ситуация стабильно тяжелая. Горноспасатели и шахтеры, которые под землей ведут поиски людей, находятся в очень сложных, опасных условиях. Сверху над выработками более 40 тысяч тонн воды, способной обрушиться в любой момент. Никто не знает, когда. За счет давления грунтовых вод приток воды в карьер продолжается. Мы инструктируем горноспасателей действовать крайне осмотрительно, соблюдая все требования безопасности", — подчеркнул Аксенов.

Также он отметил, что поиски не останавливаются, а к поисково-спасательным работам привлечены максимально возможные силы и средства. ​

"Для защиты рудника от воды дополнительно смонтированы три промышленных высокопроизводительных насоса. Насосные системы необходимы для минимизации риска обводнения поисковых площадок. В каждой смене в шахте работают 65 человек", — сказал Аксенов, отметив, что судьба 8 горняков после ЧП на шахте остается неизвестной.

На руднике "Алроса" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.