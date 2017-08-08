В Новосибирской области при обрушении строящегося дома погибли двое детей

НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Два 11-летних мальчика погибли под обрушившейся плитой недостроенного дома в поселке Дорогино Новосибирской области, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУМЧС по региону.
По данным Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, обрушение произошло в одноэтажном панельном здании. На месте происшествия работала дежурная смена Искитимского спасательного отряда, которая и обнаружила погибших детей.
Представитель Следственного управление СК РФ по региону сообщил РИА Новости, что по факту произошедшего следователи проводят проверку. Местные СМИ сообщают, что 19-летний молодой человек был братом одного из погибших мальчиков.