В Новосибирской области при обрушении строящегося дома погибли двое детей

НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Два 11-летних мальчика погибли под обрушившейся плитой недостроенного дома в поселке Дорогино Новосибирской области, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУМЧС по региону.

"Дети играли в недостроенном доме. Двое одиннадцатилетних подростков в результате обрушения плиты погибли, находившийся там же 19-летний парень не пострадал", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что здание, по всей видимости, является "заброшенным недостроем".

По данным Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, обрушение произошло в одноэтажном панельном здании. На месте происшествия работала дежурная смена Искитимского спасательного отряда, которая и обнаружила погибших детей.

Представитель Следственного управление СК РФ по региону сообщил РИА Новости, что по факту произошедшего следователи проводят проверку. Местные СМИ сообщают, что 19-летний молодой человек был братом одного из погибших мальчиков.