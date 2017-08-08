СК ищет красноярца, высунувшего ребенка из окна движущегося автомобиля

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Следователи ищут красноярца, который высунул ребенка из двигавшегося на высокой скорости автомобиля, чтобы запечатлеть это на видео, а также держал его за ногу, стоя на краю крыши, ради эффектного кадра, сообщили РИА Новости в управлении СК по Красноярскому краю.

Ранее на канале в Telegram и социальной сети "Вконтакте" появились видео, где мужчина высовывает ребенка из авто на скорости и фото, где он держит его за ногу на крыше высокого дома.

"Начата проверка по факту опубликованных в сети видео, где красноярец на скорости высовывает малолетнего ребенка из машины, и фото, где держит за ногу на крыше. В скором времени установим его личность", — сказала собеседник агентства.

Фотографии были сделаны зимой, однако широкий общественный резонанс вызвали только сейчас. Пользователи сети в большинстве своем осуждают поступок мужчины.