Пограничники спасли четырех рыбаков, тонувших на лодке в Баренцевом море

МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Пограничники на сторожевом катере спасли четырех рыбаков, плавсредство которых потеряло ход и начало тонуть в Вайда-губе Баренцева моря, сообщили в погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району.

"В дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в Вайда-Губе Баренцева моря маломерное плавсредство с четырьмя рыбаками на борту потеряло ход и начало тонуть", — рассказали в ведомстве.

По решению руководства управления в район бедствия был незамедлительно направлен пограничный сторожевой катер, который уже спустя 40 минут обнаружил рыбаков. Пограничники подняли их на борт сторожевого катера. "Медицинская помощь им не потребовалась. Спустя несколько часов любителей морской рыбалки и их плавсредство доставили к причалам посёлка Лиинахамари", — говорится в сообщении.