В Кузбассе планируют затопить аварийный участок шахты "Заречная"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Аварийный участок шахты "Заречная" в Кузбассе, добыча в которой ранее была приостановлена из-за превышения содержания угарного газа, планируется затопить, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

В понедельник работа шахты "Заречная" в Кузбассе по добыче угля была приостановлена из-за превышения содержания угарного газа (СО). В шахте находилось 155 человек, на аварийном участке – 7 человек. Около 8 часов утра все люди самостоятельно вышли на поверхность.

"Разработан оперативный план №2, предусматривающий затопление аварийного участка. 8 августа по состоянию на 08.00 мск ведутся подготовительные работы", — говорится в сообщении.

Шахта "Заречная" входит в УК "Заречная" — российский холдинг, управляющий угледобывающими и вспомогательными предприятиями. Компания входит в пятерку крупнейших российских производителей и экспортеров энергетического угля. В состав компании входят четыре шахты (три действующие и одна строящаяся), обогатительная фабрика и ряд вспомогательных предприятий. Мощность пластов от 1 до 5,3 метра. Угольные предприятия компании осуществляют добычу и обогащение угля марок "Г", "Д".

Головной офис компании находится в городе Полысаево Кемеровской области. На предприятиях УК "Заречная" трудятся более 5 тысяч человек.