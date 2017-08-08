В Приморье двое мужчин сутки ждали помощи на крыше подтопленного дома

Автомобили на затопленной улице села Раздольное в Приморье. 7 августа 2017

Автомобили на затопленной улице села Раздольное в Приморье. 7 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Двое мужчин в Приморье сутки ждали помощи МЧС из-за подтопления, но спасатели так и не приехали, так как их машина попала в аварию, рассказала РИА Новости родственница.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

"В поселке Приморском, в устьях реки Барбашевки, отец и брат сутки просидели на крыше без еды. Затопило так сильно, что воде оставался метр до крыши. Когда вода спала, то они спустились. Сейчас у них есть возможность ходить по участку в сапогах. МЧС не доехали, их машина перевернулась по дороге. Они сказали, что ничем помочь больше не могут", — рассказала собеседница.

Она отметила, что мужчины еще находятся в поселке, так как в Хасанском районе "дороги все размыты, и добраться с одного населенного пункта в другой пока невозможно". Связь с родственниками у девушки сейчас есть.