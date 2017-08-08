Основные аварийные работы в подтопленном Приморье завершат к концу недели

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Основные аварийно-восстановительные работы в подтопленном Приморье планируется завершить до конца этой недели, сообщил губернатор края Владимир Миклушевский.

"Мы планируем до конца недели основные восстановительные работы завершить, чтобы все работало в обычном режиме", — цитирует Миклушевского его пресс-секретарь Олеся Ясевич.

По ее словам, полностью восстановить инфраструктуру региона, разрушенную паводком, удастся, возможно, только к следующему году.

Также губернатор опроверг слухи о прорыве дамбы в Уссурийске.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысяч человек, среди которых более 3,5 тысяч детей. В крае ввели режим ЧС.