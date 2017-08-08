В Приморье вывезли автобусами 400 человек, застрявших на ж/д из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Частные перевозчики Владивостока вывезли на автобусах 400 человек, застрявших на железнодорожных станциях подтопленного Приморья, сообщает мэрия.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

"С просьбой предоставить автобусы для перевозки пассажиров поездов, застрявших на железнодорожных станциях из-за непогоды, к нам обратились спасатели. Мы в свою очередь обратились за помощью к городским компаниям-перевозчикам и везде получили утвердительный ответ", — сообщил главный специалист городского управления транспорта Дмитрий Тройнич.

Появилась необходимость вывезти пассажиров со станции Новошахтинской Михайловского района. Там дожидались помощи более 400 человек. Из них большинство ехали во Владивосток, еще часть — в Уссурийск и несколько человек — на станцию Угольную. Всех людей вывезли на шести автобусах из резервного фонда предприятий.