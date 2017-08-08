Зоопарк под Уссурийском временно закрыли из-за подтопления

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Зоопарки Приморья устраняют последствия паводка на своих территориях: на экоферме в Хасанском районе сенокосное поле ушло под воду, а зоопарк под Уссурийском прервал работу из-за подтопления.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в крае ввели режим ЧС.

Как рассказал РИА Новости представитель зоопарка "Чудесный" под Уссурийском, в понедельник из-за паводка вода на территории поднялась на 20-30 сантиметров. "Ее было бессмысленно откачивать. Сегодня вода уже ушла, остались только большие лужи. Зоопарк пока не работает, еще откачивают воду. Воды в вольерах уже практически нет. Все животные пережили все спокойно. Например, тигрица даже была рада – она любит воду, хищница плескалась и мыла свою еду в воде", — рассказал собеседник. Он добавил, что волки не выли, дикие кошки тоже вели себя адекватно. Зоопарк будет закрыт до обеда среды.

По словам директора экофермы в Рязановке Хасанского района, паводок подтопил 17 гектаров сенокосных полей, где заготавливают корма. "Пока сложно сказать, насколько велик ущерб. Вода спадает, в ближайшие два дня, думаю, уйдет совсем, и тогда посмотрим, придется ли нам закупать корма. У нас есть озеро с рыбой – его нам удалось отстоять и спасти обитателей. Но мы работали всю ночь", — сказал собеседник. Также, по его словам, подтоплены территории под выпас коров, сейчас животные пасутся примерно на 1/3 этого участка, куда вода не зашла.

Зоопарк "Садгород" под Владивостоком почти не пострадал, сообщил РИА Новости его представитель. "Есть лужи, но не критично. Пришлось из-за сильных дождей убрать в помещение животных из контактного зоопарка. Но сейчас обстановка нормальная", — добавил собеседник.