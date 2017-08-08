У подтопленных домов в Уссурийске будет дежурить полиция

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Полиция во избежание случаев мародерства выставит дополнительные патрули у подтопленных домов Уссурийска, откуда временно съехали жильцы, сообщает администрация городского округа.
Сейчас в пунктах временного размещения в Уссурийске находятся 73 человека. Власти отмечают, что оставленные жителями дома должны быть взяты под охрану во избежание случаев мародерства.
"Попрошу местный отдел МВД выставить дополнительные патрули в местах подтопления жилых домов", – отметил глава администрации Евгений Корж.
Сейчас отсутствует транспортное сообщение с пятью селами ГО: Яконовкой, Кроуновкой, Красным Яром, Линевичи и Утесным. Только грузовой транспорт проезжает в Кугуки. Началась работа по оценке ущерба населению. Состав комиссий будет увеличен для скорейшего подсчета ущерба.