У подтопленных домов в Уссурийске будет дежурить полиция

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Полиция во избежание случаев мародерства выставит дополнительные патрули у подтопленных домов Уссурийска, откуда временно съехали жильцы, сообщает администрация городского округа.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Сейчас в пунктах временного размещения в Уссурийске находятся 73 человека. Власти отмечают, что оставленные жителями дома должны быть взяты под охрану во избежание случаев мародерства.

"Попрошу местный отдел МВД выставить дополнительные патрули в местах подтопления жилых домов", – отметил глава администрации Евгений Корж.

Сейчас отсутствует транспортное сообщение с пятью селами ГО: Яконовкой, Кроуновкой, Красным Яром, Линевичи и Утесным. Только грузовой транспорт проезжает в Кугуки. Началась работа по оценке ущерба населению. Состав комиссий будет увеличен для скорейшего подсчета ущерба.