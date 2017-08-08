В Казани экстренно сел самолет, летевший из Бугульмы в Москву

КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Самолет CRJ-200, выполнявший рейс из Бугульмы в Москву, совершил экстренную посадку в Казани во вторник утром из-за не сработавшей системы закрытия закрылок, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 7.51 мск в аэропорту Казани по причине несработки системы закрытия закрылок совершил экстренную посадку самолет CRJ-200, вылетевший в 6.45 мск из Бугульмы в Домодедово (Москва)", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на борту самолета находились 42 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет.

Согласно данным табло аэропорта Бугульмы, самолёт принадлежит авиакомпании "ЮВТ Аэро". В аэропорту Москвы он должен был приземлиться в 8.25 мск.