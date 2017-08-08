В Чите девушка спасла младенца, выброшенного в мусорный бак

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница Читы спасла новорожденного младенца, выброшенного в мусорный бак, сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.

"В Чите несовершеннолетняя девушка спасла от смерти младенца, которого обнаружила в мусорном контейнере. Вечером 7 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК новорожденного ребенка. Младенец был найден в бумажной коробке в мусорном контейнере проходящей мимо девушкой. Услышав плач ребенка, читинка не растерялась, вытащила его и принесла домой. Девушка смогла перевязать пуповину и вызвала скорую помощь", — говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Мальчик родился не более двух часов назад. В полиции сообщили, что найти мать пока не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.