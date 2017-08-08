В Уссурийске восстановили энергоснабжение больниц и поликлиник

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Аварийным бригадам удалось за ночь восстановить энергоснабжение всех обесточенных из-за ливней медучреждений Уссурийска, без света остается ряд детсадов, сообщил во вторник РИА Новости представитель администрации городского округа.
Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными пять населенных пунктов. Несколько медучреждений и детсадов в Уссурийске остались без света.
"На данный момент отключено 111 подстанций, восемь из них полностью затоплены. Шесть бригад электриков работали всю ночь, удалось восстановить энергоснабжение всех отключенных больниц и поликлиник. Три детсада остаются без света, один затоплен. Они детей не принимают", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в пунктах временного размещения в Уссурийске находятся 75 человек, в том числе 31 ребенок, в сельских пунктах временного размещения людей нет. В районе работают 66 единиц техники, девять плавучих средств, 142 человека.
"В селах подтоплено 45 домов, 1370 территорий. В городе, по предварительным оценкам, подтоплено около 300 частных домов и один многоэтажный, а также около одной тысячи участков. В реке Раздольной вода поднялась на 49 сантиметров – пока значение некритическое. Днем обещают небольшие осадки, сейчас дождя нет", — отметил представитель администрации городского округа.
Он добавил, что на дорогах города движение ограничено в районе Слободы, один тоннель не функционирует. Пять сел остаются отрезанными, там налажена лодочная переправа. В городе начала работу комиссия по оценке ущерба из 13 человек, еще две комиссии работают в селах городского округа.
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.