Суд перевел экс-главу Удмуртии Соловьева под домашний арест

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Меру пресечения изменить на домашний арест", — огласила решение судья Елена Ленская.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.

Срок домашнего ареста установлен до 4 сентября. Отбывать его он будет в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве. По условиям меры пресечения ему запрещено пользоваться интернетом, почтой, общаться с кем-либо, кроме защитника, близких родственников и следователя, давать комментарии СМИ. Позвонить по телефону он сможет лишь в экстренные службы.

Возможность смягчения меры пресечения следователь обосновал ссылкой на его активное сотрудничество — Соловьев дает подробные признательные показания и изобличает соучастников. Прокурор поддержала ходатайство СК.

"Основанием для такого решения стало то, что Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания не только во время своих допросов, но также на очных ставках и при проверке оснований на месте", — отметила представитель надзорного ведомства.

Соловьеву вменяется два эпизода по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере.