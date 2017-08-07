Суд перевел экс-главу Удмуртии Соловьева под домашний арест

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.
Прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.
Срок домашнего ареста установлен до 4 сентября. Отбывать его он будет в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве. По условиям меры пресечения ему запрещено пользоваться интернетом, почтой, общаться с кем-либо, кроме защитника, близких родственников и следователя, давать комментарии СМИ. Позвонить по телефону он сможет лишь в экстренные службы.
"Основанием для такого решения стало то, что Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания не только во время своих допросов, но также на очных ставках и при проверке оснований на месте", — отметила представитель надзорного ведомства.
Соловьеву вменяется два эпизода по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере.