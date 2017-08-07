Суд продлил арест участника акции 26 марта до восьмого сентября

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 8 сентября продлил срок ареста шестого фигуранта дела о несанкционированной акции в Москве 26 марта Дмитрия Борисова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.
По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.