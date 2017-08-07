Суд продлил арест участника акции 26 марта до восьмого сентября

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 8 сентября продлил срок ареста шестого фигуранта дела о несанкционированной акции в Москве 26 марта Дмитрия Борисова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. В настоящее время за участие в беспорядках осуждены трое обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии поселения, а Александр Шпаков, также признавший вину, получил 1,5 года колонии. На этой неделе суд приступит к рассмотрению дел еще двух обвиняемых.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.