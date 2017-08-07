В Москве задержали соучредителя ночного клуба "Рабица"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Соучредитель московского ночного клуба "Рабица" Иван Радзиевский задержан после того, как у него нашли амфетамин и мефедрон в помещении клуба, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В ходе проведения операции "Мак" оперативники задержали Радзиевского в помещении его клуба. В ходе личного досмотра в карманах брюк у него нашли амфетамин и мефедрон массой чуть больше одного грамма", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. Он пояснил, что изъятый размер оценивается полицией как крупный, и это значит, что максимальное наказание в его случае в соответствии со статьей 228 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Радзиевский дал признательные показания, добавил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт задержания мужчины по адресу, где находится ночной клуб "Рабица", однако не уточнили его имя.

"Около 8.50 6 августа в ходе проведение оперативно-разыскных мероприятий по адресу: улица Ольховская, 14 был задержан мужчина 1988 года рождения, у которого в ходе личного досмотра был изъят пакет с неизвестным веществом", — сказал дежурный офицер.

По его словам, проведенное исследование показало, что изъятое вещество оказалось наркотическим средством, вес которого составил более одного грамма. В полиции сообщили, что на мужчину завели уголовное дело по статье 228.2 УК РФ (о незаконном хранении наркотиков в крупном размере) и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.