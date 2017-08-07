Раненный в Мособлсуде омоновец вернется к полноценной работе через полгода

Автомобиль скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017

Автомобиль скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецназовец Росгвардии, раненый при ЧП в Мособлсуде, сможет полноценно приступить к исполнению своих обязанностей через полгода, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Перестрелка в Мособлсуде произошла 1 августа, когда двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA". Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. Подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. Затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами, в результате которой трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены. Ранение получил и сотрудник Росгвардии.

"В лечебном учреждении сотрудник пробудет около месяца. Однако для полного восстановления работоспособности поврежденных суставов потребуется еще некоторое время. По предварительным оценкам лечащих врачей, спецназовец сможет полноценно приступить к исполнению служебных обязанностей через полгода", — говорится в сообщении.

Как рассказали в департаменте, пациент находится в травматологическом отделении Главного военного клинического госпиталя Росгвардии в подмосковной Балашихе. Его состояние оценивается как удовлетворительное, врачи проводят комплекс необходимых лечебных и терапевтических процедур.