В Кемерово столкнулись легковой автомобиль и бронетранспортер

КЕМЕРОВО, 7 авг — РИА Новости. Легковой автомобиль Kia и бронетранспортер столкнулись в Кемерово в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии иномарки и БТР. Также выясняется степень вины каждого из участников ДТП", — сказал собеседник агентства, добавив, что за рулем Kia была женщина.
Видеозаписи ДТП появились в социальных сетях. По словам очевидцев, БТР в сопровождении УАЗ военно-автомобильной инспекции выезжал с Тимирязева на Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Иномарка выезжала с Соборной на Сибиряков в сторону Пионерского бульвара.
По данным свидетелей происшествия, Kia получила серьезные повреждения: разбилось лобовое стекло, у багажника "очень сильная вмятина". По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших.