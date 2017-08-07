В Кемерово столкнулись легковой автомобиль и бронетранспортер

КЕМЕРОВО, 7 авг — РИА Новости. Легковой автомобиль Kia и бронетранспортер столкнулись в Кемерово в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 8.00 (4.00 мск) на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии иномарки и БТР. Также выясняется степень вины каждого из участников ДТП", — сказал собеседник агентства, добавив, что за рулем Kia была женщина.

Видеозаписи ДТП появились в социальных сетях. По словам очевидцев, БТР в сопровождении УАЗ военно-автомобильной инспекции выезжал с Тимирязева на Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Иномарка выезжала с Соборной на Сибиряков в сторону Пионерского бульвара.

По данным свидетелей происшествия, Kia получила серьезные повреждения: разбилось лобовое стекло, у багажника "очень сильная вмятина". По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших.