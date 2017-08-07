Кассиры почтамта под Волгоградом похитили более семи миллионов рублей

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Служба безопасности "Почты России" разоблачила троих кассиров почтамта в Волгоградской области, похитивших более 7 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

По ее данным, присвоение крупной суммы сотрудницами Николаевского почтамта в Волгоградской области выявили сотрудники службы корпоративной безопасности "Почты России" при проведении контрольно-профилактических мероприятий. Предприятие отмечает, что работницы сознались в краже и частично возместили ущерб.

"Установлено, что главный кассир районной почты и двое ее подчиненных похитили из кассы предприятия и присвоили 7 миллионов 298 тысяч рублей. Чтобы руководство не уличило их в краже, три женщины подделывали кассовые документы как в бумажном, так и в электронном виде. Таким образом подозреваемым некоторое время удавалось скрывать недостачу", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе плановой проверки сотрудники почтовой безопасности выявили факт хищения денежных средств.

"В настоящее время проверка по данному факту продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", — уточнили в пресс-службе.

Предприятие отмечает, что происшествие никак не отразится на клиентах в Волгоградской области, все почтовые услуги и финансовые обязательства филиала исполняются в срок и полном объеме.