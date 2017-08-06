В Челябинске ликвидировали пожар в цехе по производству мебели

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в цехе по производству мебели в Челябинске, сообщается на сайте МЧС по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что спасатели в Челябинске ликвидируют пожар в промзоне на площади 700 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг сложности тушения пожара.

"В 00.10 7 августа — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 74 человека, 27 единиц техники, в том числе от МЧС — 57 человек, 18 единиц техники.

Уточняется, что в 23.53 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.