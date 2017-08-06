К поискам пропавших горняков на шахте "Мир" приступили альпинисты

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Промышленные альпинисты приступили к поискам горняков, которые остаются заблокированными на шахте "Мир", их задача с помощью специальных сигналов установить связь с людьми, которые могут находиться под землей, сообщается на сайте МЧС России.
Как рассказали в ведомстве в воскресенье, для участия в поисковых работах на шахте "Мирный" из поселка Удачный прибыла группа из семи промышленных альпинистов. Альпинисты уже провели разведку места спуска по скважинам шахты и приступили к выполнению спуска.
"Основной задачей является, так называемое, "простукивание" с целью обнаружения заблокированных внутри шахты горнорабочих. Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который они смогут точно обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков", — говорится в сообщении.
На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.