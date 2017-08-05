На руднике "Мир" прорабатываются новые варианты спасательных работ

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Новые варианты спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии оперативно прорабатываются, установлено дополнительное оборудование для откачки воды с грунтом, заявил глава "Алросы" Сергей Иванов.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

"Оперативно прорабатываются новые варианты спасательных работ, установлено дополнительное оборудование для откачки пульпы, везде, где это возможно — мы подаем в шахту воздух", — сказал Иванов, обращение которого к жителям города Мирный опубликовала пресс-служба компании. Семьям и близким восьми горняков, которые до сих пор находятся в шахте рудника "Мир", оказывается поддержка. С теми, кто живет в Мирном, работают психологи. Организована оперативная доставка родственников в Мирный, отметил он.

"Все пострадавшие в обязательном порядке получат компенсационные выплаты. Я со своей стороны также гарантирую, что работникам рудника в случае вынужденного простоя будет выплачена заработная плата. Рабочие будут по возможности задействованы на других направлениях и участках производства", — сообщил Иванов.

"Я выражаю огромную благодарность сотрудникам, которые добровольно вызвались выйти сегодня в смену и участвовать в спасательной операции по поиску. Среди них есть те, кто вчера оказался в затопленной шахте. Это поступок, достойный самого глубокого уважения", — добавил он.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с государственным участием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 10 коренных месторождений представленных кимберлитовыми телами и 15 россыпных. Объем добычи алмазного сырья группой в 2016 году составил 37,4 миллиона карат.