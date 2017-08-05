На руднике "Мир" прорабатываются новые варианты спасательных работ

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Новые варианты спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии оперативно прорабатываются, установлено дополнительное оборудование для откачки воды с грунтом, заявил глава "Алросы" Сергей Иванов.
"Оперативно прорабатываются новые варианты спасательных работ, установлено дополнительное оборудование для откачки пульпы, везде, где это возможно — мы подаем в шахту воздух", — сказал Иванов, обращение которого к жителям города Мирный опубликовала пресс-служба компании. Семьям и близким восьми горняков, которые до сих пор находятся в шахте рудника "Мир", оказывается поддержка. С теми, кто живет в Мирном, работают психологи. Организована оперативная доставка родственников в Мирный, отметил он.
"Я выражаю огромную благодарность сотрудникам, которые добровольно вызвались выйти сегодня в смену и участвовать в спасательной операции по поиску. Среди них есть те, кто вчера оказался в затопленной шахте. Это поступок, достойный самого глубокого уважения", — добавил он.
"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с государственным участием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 10 коренных месторождений представленных кимберлитовыми телами и 15 россыпных. Объем добычи алмазного сырья группой в 2016 году составил 37,4 миллиона карат.