В Забайкалье восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение поездов в Забайкальском крае, где сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда, восстановлено в обоих направлениях, сообщается на сайте регионального МЧС в субботу.
"Пятого августа в 10.34 местного времени восстановлено движение поездов по второму пути перегона Яблоново – Тургутуй Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в обоих направлениях в результате схода вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.
В субботу на перегоне Яблоновая – Тургутуй с рельсов сошли 23 пустых вагона грузового поезда. Движение по перегону было временно приостановлено. Уточнялось, что в результате ЧП был нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена. Пострадавших нет.