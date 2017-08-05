В Забайкалье восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение поездов в Забайкальском крае, где сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда, восстановлено в обоих направлениях, сообщается на сайте регионального МЧС в субботу.

Ранее сообщалось, что четыре поезда дальнего следования задержаны, две пригородные электрички отменены после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае. Было восстановлено движение по одному пути.

"Пятого августа в 10.34 местного времени восстановлено движение поездов по второму пути перегона Яблоново – Тургутуй Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в обоих направлениях в результате схода вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.

Задержанные из-за происшествия пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. Принимаются все меры для их скорейшего ввода в график движения.

В субботу на перегоне Яблоновая – Тургутуй с рельсов сошли 23 пустых вагона грузового поезда. Движение по перегону было временно приостановлено. Уточнялось, что в результате ЧП был нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена. Пострадавших нет.