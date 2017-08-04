ЕСПЧ получил жалобу от журналиста "Новой газеты" Нурматова

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Страсбургский суд подтвердил факт получения жалобы от журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза).
В пятницу стало известно, что ЕСПЧ запретил выдворять или депортировать Феруза до рассмотрения его жалобы в Страсбурге.
Сотрудник пресс- службы добавил, что "Суд решил предоставить временную меру".
Согласно правилу 39 регламента Страсбургского суда, по просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, или по своей инициативе палата или, в соответствующих случаях, ее председатель может указать сторонам на предварительные меры, которые, по мнению палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования".
"Уведомление о таких мерах направляется Комитету министров",- отмечается в нем. "Палата может запросить у сторон информацию по любому вопросу, связанному с выполнением любой указанной предварительной меры", — отмечается в документе.
Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осуждённого по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).