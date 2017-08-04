ЕСПЧ получил жалобу от журналиста "Новой газеты" Нурматова

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Страсбургский суд подтвердил факт получения жалобы от журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза).

В пятницу стало известно, что ЕСПЧ запретил выдворять или депортировать Феруза до рассмотрения его жалобы в Страсбурге.

"Мы можем только подтвердить, что Суд получил просьбу от гражданина Узбекистана указать российским властям, в соответствии с правилом 39 регламента Суда (временные меры), приостановить его выдворение из России в Узбекистан",- сказали РИА Новости в пресс-службе Суда.

Сотрудник пресс- службы добавил, что "Суд решил предоставить временную меру".

Согласно правилу 39 регламента Страсбургского суда, по просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, или по своей инициативе палата или, в соответствующих случаях, ее председатель может указать сторонам на предварительные меры, которые, по мнению палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования".

"Уведомление о таких мерах направляется Комитету министров",- отмечается в нем. "Палата может запросить у сторон информацию по любому вопросу, связанному с выполнением любой указанной предварительной меры", — отмечается в документе.

Иными словами обеспечительные меры состоят в запрете тому или иному государству совершать действия, способные привести к причинению непоправимого и существенного вреда здоровью заявителя, либо в указании государству на необходимость определённых действий для предотвращения такого вреда.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осуждённого по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).