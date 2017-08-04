"Бурановская бабушка", на которую на концерте упала вывеска, не пострадала

УФА, 4 авг – РИА Новости. Участница удмуртской музыкальной группы "Бурановские бабушки", на которую во время выступления в Ижевске упала вывеска, не пострадала, сообщил РИА Новости организатор концерта.

По его словам, "Бурановские бабушки" в пятницу выступали на открытии магазина в Ижевске, импровизированная сцена была устроена на улице перед зданием магазина.

"Бабушки исполняли свою знаменитую песню Party for Everybody, в это время подул ветер, и на одну из бабушек упала рекламная вывеска. Женщина не пострадала, просто мы сами все испугались за нее", — рассказал организатор концерта.

По словам собеседника агентства, все участницы знаменитой группы чувствуют себя хорошо, публика их приняла с большой радостью и теперь они с подарками едут к себе домой.

"Бурановские бабушки" получили широкую известность после того, как завоевали второе место на конкурсе "Евровидение-2012", проходившем в Баку. До этого старушки много лет занимались в самодеятельном коллективе села Бураново (Удмуртия). На европейском музыкальном конкурсе они выступили с песней Party For Everybody, написанной для бабушек Виктором Дробышем.