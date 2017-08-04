Священник на Урале объяснил перевозку ребенка в багажнике игрой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Мужчина, который якобы перевозил ребенка в багажнике в городе Верхняя Пышма, объяснил это тем, что мальчик захотел поиграть в десантника, сообщает в пятницу управление ГИБДД по Свердловской области.

По данным местных СМИ, мужчина в одежде священнослужителя посадил ребенка в багажник автомобиля на автопарковке по улице Петрова и увез. Следствие начало проверку этой информации.

"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уже установили личность мужчины, который сегодня утром дал объяснения по факту своих действий. Со слов водителя, ребенок на видео – его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Несовершеннолетний решил попробовать сесть в автомобиль, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет", — говорится в сообщении.

В дальнейшем, как пояснил мужчина, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля, после чего ребенок пристегнулся штатным ремнем безопасности в специальном удерживающем средстве, уточняет автоинспекция.

В ходе проверки будет установлена реальная картина произошедшего, по результатам чего будет принято решение в соответствии с законодательством, отмечает ГИБДД.