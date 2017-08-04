Под Новосибирском пес и кот помогли приставам найти хозяина-должника

НОВОСИБИРСК, 4 авг – РИА Новости. Домашние животные задолжавшего более 400 тысяч рублей алиментов жителя Новосибирской области дважды помогли судебным приставам разыскать своего хозяина, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летний мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку около 400 тысяч рублей алиментов. Его банковские счета были пусты, сам он официально не работал и жил в частном доме. Небольшие выплаты, совершаемые лишь изредка, не покрывали и десятой доли задолженности.

В январе 2017 года суд вынес постановление о принудительном приводе неплательщика для составления административного протокола за неуплату алиментов. Тогда мужчина попытался переждать визит приставов в бане.

"В тот раз гражданина выдал пес по кличке Боцман: он бесновался у двери в баню, чем и привлек внимание приставов. Суд, рассмотрев административный протокол, назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.

Однако должник, выплатив небольшую часть долга, вновь перестал перечислять деньги ребенку. Тогда мужчину привлекли к уголовной ответственности. Чтобы ознакомить его с обвинением, приставам снова пришлось искать гражданина. На сей раз на помощь сотрудникам ФСПП пришла домашняя кошка.

"В этот раз гражданин, явно улучшивший навыки маскировки, вновь решил избежать встречи с судебными приставами… На чердаке внимание судебных приставов привлек большой сундук, на который внимательно смотрела домашняя кошка. Неудивительно, что в сундуке, среди солений и старых вещей обнаружился гражданин С.", — сообщили в пресс-службе.

Должника доставили в суд, где ознакомили с обвинительным актом. Мужчину ждет разбирательство по делу и если он будет признан виновным, может быть наказан обязательными работами на срок до одного года, арестом до трех месяцев или лишением свободы на срок до одного года.