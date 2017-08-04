В Оренбурге горит завод по производству масла

УФА, 4 авг — РИА Новости. Завод по производству масла горит в пятницу в Оренбурге, пожару присвоен третий ранг сложности, на месте работают спасатели, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по Оренбургской области.
Сообщение о возгорании на территории ОАО "Оренбургский маслоэкстракционный завод" поступило в МЧС в пятницу около 10.00 мск.
"Сразу же на место выехали спасатели по рангу пожара №3. В данный момент горит кровля неэксплуатируемого склада и емкости с отработанным маслом на общей площади 25 квадратных метров. Здание, где происходит горение, имеет два этажа, на время тушения оно обесточено", — сообщил собеседник.
На месте работают порядка 60 человек и 25 единиц техники.
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