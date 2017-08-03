В Тобольске возбудили дело после падения девочки-инвалида с большой высоты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Следствие в городе Тобольск Тюменской области возбудило уголовное дело по факту смерти 6-летней девочки-инвалида, упавшей с большой высоты, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

По предварительным данным, вечером в среду, оставшись без внимания взрослых, из окна квартиры на седьмом этаже в Тобольске выпала 6-летняя девочка-инвалид. От полученных повреждений ребенок скончался в реанимации. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.