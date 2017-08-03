На Ямале за сутки потушили три десятка лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Тридцать один лесной пожар на общей площади более 32 тысяч гектаров ликвидирован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки, сообщает в четверг правительство Ямала.

"Ситуация с лесными пожарами на Ямале: за сутки ликвидирован 31 пожар на общей площади более 32 тысяч гектаров – это значительный суточный рывок в объемах пожаротушения нынешнего сезона. Также за сутки локализовано 12 пожаров на площади свыше 12 тысяч гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 232 пожара на общей площади 64 442 гектара", — говорится в сообщении.

В настоящее время работы по пожаротушению ведутся в зоне 55 действующих возгораний на площади свыше 33 тысяч гектаров, еще 15 точек находится в зоне контроля — космомониторинга. Непростая обстановка сохраняется в Приуральском (26 пожаров), Шурышкарском (16 возгораний) и Надымском (восемь пожаров) районах. В ликвидации последствий ЧС задействовано 690 человек, уточняет правительство региона.

На патрулировании задействовано четыре воздушных судна, на доставке сил и средств – 10, на тушении – четыре. Самолет Бе-200 выполнил 20 сливов общим объемом 240 тонн воды, Ил-76 – пять сливов на 210 тонн, два вертолета Ми-8 МТВ с ВСУ суммарно – 100 сливов общим объемом 500 тонн воды. Всего совершено более одной тысячи сливов объемом порядка одной тысячи тонн воды, отмечается в сообщении.

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