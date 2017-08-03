БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянские следователи уложились в сроки, обозначенные УПК, проверяя описанный в СМИ случай жестоко обращения с пациентами Трубачевского психоневрологического интерната, заявил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
"Сообщение в СМИ появилось 23 июля, по требованию УПК в течение трех суток была начата проверка. Решение по ней должно быть принято не позднее трех суток, но может быть продлено до 10 суток и даже до 30. Мы уложились в 10-дневный срок", — пояснил представитель СУСК.
Уголовное дело о незаконном лишении свободы было возбуждено после того, как в СМИ появилась информация о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната под Брянском. СМИ сообщали, что пациентов интерната — пожилых людей и инвалидов с хроническими психическими заболеваниями — приковывают цепями к кроватям и батареям. Руководитель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон призвал Следственный комитет и прокуратуру тщательно расследовать ситуацию.
Как пояснили в региональном следственном управлении, в ходе проверки были выявлены противоречивые данные. "Одни говорили, что были цепи, вторые говорили, что их не было. Нужно проводить экспертизы", — добавил собеседник агентства.