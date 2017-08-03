В СК в Брянске заявили, что уложились в срок проверки нарушений в интернате

БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянские следователи уложились в сроки, обозначенные УПК, проверяя описанный в СМИ случай жестоко обращения с пациентами Трубачевского психоневрологического интерната, заявил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Брянской области, которые "заволокитили" принятие процессуального решения по сообщению СМИ о жестоком обращении в интернате.

"Сообщение в СМИ появилось 23 июля, по требованию УПК в течение трех суток была начата проверка. Решение по ней должно быть принято не позднее трех суток, но может быть продлено до 10 суток и даже до 30. Мы уложились в 10-дневный срок", — пояснил представитель СУСК.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы было возбуждено после того, как в СМИ появилась информация о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната под Брянском. СМИ сообщали, что пациентов интерната — пожилых людей и инвалидов с хроническими психическими заболеваниями — приковывают цепями к кроватям и батареям. Руководитель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон призвал Следственный комитет и прокуратуру тщательно расследовать ситуацию.

Как пояснили в региональном следственном управлении, в ходе проверки были выявлены противоречивые данные. "Одни говорили, что были цепи, вторые говорили, что их не было. Нужно проводить экспертизы", — добавил собеседник агентства.