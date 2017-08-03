В Тверской области более 20 тысяч человек остаются без электричества

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Около 20,3 тысячи человек в Тверской области остаются без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что 2 августа в результате сильного дождя, шквалистого ветра до 15 м/с происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра" – "Тверьэнерго", ТСО – ООО "Опора").

В среду Минэнерго сообщило, что из-за плохой погоды в Тверской области без электричества остались около 9,8 тысячи человек. Позднее в материалах ведомства появилась информация об отключениях примерно 25,7 тысячи человек в 872 населенных пунктах региона, в том числе в зоне ответственности ООО "Опора" – около 3,2 тысячи человек, а также 94 социально значимых объектов. По состоянию на утро четверга отключено: ВЛ 110 кВ – 6; ВЛ 35 кВ – 17; ВЛ 6-10 кВ – 11; ПС 110 кВ – 1; ПС 35 кВ – 19; ТП 6-10 кВ – 735.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители 488 населенных пунктов (около 20,3 тысячи человек); социально значимые объекты – 1. Мощность отключенных потребителей – 7,78 МВт. В том числе в зоне ответственности ООО "Опора" – около 3200 человек, 2,98 МВт", — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 68 бригад в составе 229 человек и 78 единиц специальной техники. В том числе в зоне ответственности ООО "Опора" – 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц специальной техники.

Сильный дождь и шквалистый ветер также стали причинами отключений в Смоленской и Псковской областях, где специалисты также восстанавливают энергоснабжение. Как сообщается в материалах Минэнерго, в Смоленской области без электричества остаются около 500 человек, а в Псковской — около 4,6 тысячи человек.