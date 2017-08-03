В Бурятии почти 30 детей отравились на танцевальном фестивале

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Двое взрослых и 26 детей отравились на турбазе в Кабанском районе Бурятии, где проводился фестиваль Baikal Dance Camp, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на турбазе Дали-Байкалтур" на побережье озера Байкал, в местности Лемасово Кабанского района.

"Второго августа 2017 года в послеобеденное время за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось 28 человек, в том числе 26 детей", — говорится в сообщении.

Прокуратура проверяет, соблюдались ли в лагере санитарно-эпидемиологического нормы.

В республиканском минздраве пока не располагают информацией о состоянии детей.

По информации ведомства, фестиваль проходит с 28 июля по 5 августа и в нем принимают участие около 300 детей от 12 до 17 лет.