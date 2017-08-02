Боевик, напавший на десантников в Чечне в 2000 году, получил 25 лет колонии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Суд приговорил одного из нападавших на псковских десантников в Чечне в 2000 году к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Чеченской Республики Аюба Тунтуева. Он признан виновным в совершении преступлений… "участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года Тунтуев в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в лесу в горах в районе села Улус-Керт Шатойского района. На десантников напали с трех сторон, при этом Тунтуев, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военных. В боестолкновении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военных, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

"Приговором суда Тунтуеву назначено наказание в виде 24 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Ранее восемь участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.