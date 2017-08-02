В МВД рассказали, как был предотвращен побег "банды GTA" из Мособлсуда

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Картина произошедшей во вторник в Мособлсуде перестрелки с членами "банды GTA" восстановлена в рамках служебной проверки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Подмосковью.

Согласно данным правоохранителей, во время перерыва судебного заседания по делу "банды GTA" пятеро из девяти подсудимых в сопровождении сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых зашли в спецлифт и стали спускаться в конвойное помещение. Отмечается, что между вторым и третьим этажами подсудимые, раскачивая лифт, остановили его и напали на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников.

"Дежурными электромеханиками лифт был поднят на третий этаж. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по старшему сержанту полиции Денису Ланских и двум сотрудникам Росгвардии, один из которых был ранен. Ответным огнем один из нападавших был ранен и бандиты предприняли попытку прорваться через смежный коридор", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУМВД России по Подмосковью Татьяны Петровой.

Она сообщила, что в ответ на попытку прорыва прапорщик полиции Николай Макаренко и старший сержант Денис Коропчан применили оружие и ликвидировали троих преступников.

"Таким образом полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, ликвидировав троих подсудимых и ранив двоих. Своими действиями сотрудники полиции и Росгвардии не допустили возможного появления жертв и пострадавших среди посетителей и работников суда", – подчеркнула Татьяна Петрова.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.