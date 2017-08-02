Фигуранты "дела реставраторов" просят об особом порядке судопроизводства

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Все фигуранты дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России, просят рассмотреть его в особом порядке судопроизводства, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Зобов.

"Все обвиняемые просят об особом порядке судопроизводства", — сказал адвокат.

Особый порядок предусматривает рассмотрение дела без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание. Он назначается только при полном признании вины.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" Владимир Сванбек. В ноябре 2016 года стало известно, что все задержанные признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.