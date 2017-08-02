В Росгвардии рассказали подробности перестрелки в Мособлсуде

БАЛАШИХА (Московская область), 2 авг — РИА Новости. В Росгвардии сообщили хронологию событий инцидента с перестрелкой в Мособлсуде во вторник.

"Утром 1 августа шесть сотрудников сергиево-посадского ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области обеспечивали силовое сопровождение по доставке подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Московский областной суд", — сказал представитель департамента по взаимодействию со СМИ ведомства.

Далее, по его словам, около 14.00 наряд ОМОН получил информацию о групповом нападении подсудимых на конвоиров в лифте суда.

"Осознавая общественную опасность, которую могут представлять вооруженные преступники для гражданских лиц, старший наряда ОМОН принял решение об их задержании. Он разделил подразделение на две группы, которые перекрыли второй и третий этажи. При этом основная группа сосредоточилась на втором этаже как более вероятном для побега", — рассказал собеседник агентства.

Однако вооруженные преступники выскочили из лифта на третьем этаже, рассказали в департаменте. Там расположилась вторая группа в составе двух сотрудников ОМОН и полицейских для подстраховки.

"Один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл ответный огонь, нейтрализовав нескольких злоумышленников. Находившиеся с другой стороны сотрудники полиции также открыли огонь по нападавшим. В результате огневого контакта все преступники были нейтрализованы", — добавил представитель департамента.