В Росгвардии рассказали подробности перестрелки в Мособлсуде

БАЛАШИХА (Московская область), 2 авг — РИА Новости. В Росгвардии сообщили хронологию событий инцидента с перестрелкой в Мособлсуде во вторник.
"Утром 1 августа шесть сотрудников сергиево-посадского ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области обеспечивали силовое сопровождение по доставке подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Московский областной суд", — сказал представитель департамента по взаимодействию со СМИ ведомства.
"Осознавая общественную опасность, которую могут представлять вооруженные преступники для гражданских лиц, старший наряда ОМОН принял решение об их задержании. Он разделил подразделение на две группы, которые перекрыли второй и третий этажи. При этом основная группа сосредоточилась на втором этаже как более вероятном для побега", — рассказал собеседник агентства.
"Один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл ответный огонь, нейтрализовав нескольких злоумышленников. Находившиеся с другой стороны сотрудники полиции также открыли огонь по нападавшим. В результате огневого контакта все преступники были нейтрализованы", — добавил представитель департамента.