В Иркутской области нашли двух из трех подростков, сбежавших из спецшколы

ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Двое из трех несовершеннолетних, сбежавших из спецучреждения в поселке Тельма Иркутской области, найдены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства образования Юлия Барахтенко.

Ранее сообщалось, что более 20 учащихся специального учебно-воспитательного учреждения Иркутской области для детей с общественно опасным поведением сбежали 31 июля из спецшколы. На утро 2 августа в розыске находились три подростка, остальных полиция вернула в спецучреждение.

"Еще двух воспитанников спецшколы нашли. Они были обнаружены в городе Усолье-Сибирское", — сказала собеседник агентства.

В спецшколе поселка Тельма в настоящее время находятся 27 человек. Все они осуждены на различные сроки за правонарушения. По факту побега СУСК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка.