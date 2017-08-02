СК вновь попросит Киев сообщить итоги расследования гибели фотокора Стенина

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России повторно запросит Киев о результатах украинского расследования дела о гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе 6 августа 2014 года, сообщила в среду РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что СК РФ ранее направил запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины. В ответе на него было указано лишь то, что правоохранительными органами этой страны ведется досудебное расследование по фактам убийства журналистов.

"В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина", — сказала Петренко.

Андрей Стенин пропал при выполнении редакционного задания в начале августа 2014 года в окрестностях города Снежное в Донецкой области, где украинские силовики проводили спецоперацию против ополчения. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 3 сентября объявил о получении данных СК РФ, свидетельствующих, что журналист погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был награжден орденом Мужества РФ посмертно.