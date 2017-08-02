Прокурор требует наказать власти района в Якутии из-за пожаров

ХАБАРОВСК, 2 авг— РИА Новости. Прокуратура Вилюйского района в Якутии требует привлечь к административной ответственности глав Вилюйского района и муниципального образования "Борогонский наслег" за то, что они не приняли необходимые меры по ликвидации лесных пожаров в первые дни их обнаружения, сообщает прокуратура республики Саха (Якутия) в среду.

Ранее сообщалось, что в этом году в Якутии из-за жаркой сухой погоды возникла сложная ситуация с лесными пожарами. Из всех регионов Дальнего Востока самое большое количество пожаров в Якутии. Для помощи в борьбе со стихией в Якутию были направлены специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе, а также искусственному вызыванию осадков.

"Проведенной прокуратурой Вилюйского района проверкой установлено, что главой администрации муниципального района "Вилюйский улус (район)" и главой муниципального образования "Борогонский наслег" в первые дни обнаружения лесных пожаров принято не достаточно мер по их ликвидации", — говорится в сообщении.

Так, на тушение лесного пожара на территории Борогонского наслега не были своевременно направлены силы и средства, предусмотренные планами тушения лесных пожаров, отмечается в сообщении. Из-за недостаточного привлечения сил и средств площадь пожара значительно увеличилась и он до сих пор не потушен.

"Прокуратурой района в отношении глав Вилюйского района и Борогонского наслега вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по статье "непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС" КоАП РФ. Административные материалы направлены для рассмотрения в суд", — сообщает прокуратура.

Наказание предусматривает наложение административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей.