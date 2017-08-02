Стали известны подробности унесшего жизни пяти человек ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Автомобиль, в котором на трассе в Забайкальском крае погибли пять человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, сообщает региональный главк МВД.

Ранее минздрав региона сообщал, что в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе два ребенка. По уточненной информации краевой полиции, среди пяти погибших были 8-летняя девочка и ее бабушка, о родственных связях остальных погибших неизвестно.

"Вечером 1 августа в Шилкинском районе произошло ДТП с участием автомашин ГАЗ и КАМАЗ. По уточненной информации, 38-летний житель Нерчинска, управляя автомашиной ГАЗ, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КАМАЗом. От удара обе машины загорелись. В результате ДТП на месте погиб водитель ГАЗ и четыре пассажира микроавтобуса, среди которых 8-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Водитель КАМАЗа с переломом голени госпитализирован. Полицейские в данный момент устанавливают обстоятельства, ставшие причиной ДТП.