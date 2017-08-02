Следователи в Приамурье начали проверку после масштабного отключения света

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Следователи в Приамурье начали доследственную проверку по факту масштабного отключения света во вторник, которое затронуло несколько регионов ДФО.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ компании ФСК, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. В 17.30 мск энергоснабжение восстановили. По данным ДРСК, без света частично оставались Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморье и юг Якутии. Как сообщает региональный главк МЧС, в ходе энергосбоя в двух домах в Свободном произошли аварии на малых сетях. Ремонтные работы начнутся в среду утром.

"Первого августа 2017 года на территории города Благовещенска и других муниципальных образований Амурской области была прекращена подача электроэнергии потребителям в течение около двух часов. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК РФ по Амурской области.