Бастрыкин поручил передать в СК дело о перестрелке в Мособлсуде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о перестрелке с "бандой GTA" в Мособлсуде в главное следственное управление (ГСУ) СК, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Во вторник в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного, освободились и завладели оружием. Второй конвойный успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка. В МВД пояснили, что трех арестованных ликвидировали, двое ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции получили травмы.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту нападения подсудимых на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде… передано в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования… Дело принято к производству опытным следователем, который расследовал уголовное дело в отношении участников так называемой "банды GTA", — сказала она.

По факту перестрелки в Мособлсуде возбуждено дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "покушение на побег из-под ареста или из-под стражи".

Отмечается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действиям правоохранителей и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности.

В настоящее время изъяты записи с камер видеонаблюдения, продолжаются допросы очевидцев и свидетелей, среди которых и другие члены "банды GTA", не участвовавшие в перестрелке. Планируется назначение необходимых экспертиз.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

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