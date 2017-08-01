В Ингушетии сотрудника СК будут судить за взятку в три миллиона рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудник СК предстанет перед судом в Ингушетии за получение взятки в 3 миллиона рублей, которую он вымогал у свидетеля по уголовному делу, сообщает Генеральная прокуратура РФ во вторник.
Сотрудник СК получил 3 миллиона рублей и попытался скрыться с места преступления, но его задержали правоохранители. Он обвиняется по статье УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере) и находится под арестом.
"Уголовное дело направлено в Сунженский районный суд республики Ингушетия для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.