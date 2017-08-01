В Иркутской области ищут подростков, сбежавших из спецшколы

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Более 20 учащихся специального учебно-воспитательного учреждения Иркутской области для детей с общественно опасным поведением сбежали из спецшколы, шестерых полиция разыскивает до настоящего времени, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным СУСК, дети сбежали из спецшколы в поселке Тельма 31 июля, об этом в полицию сообщил директор. По его словам, "самовольно покинул данное учреждение… 21 несовершеннолетний воспитанник, в возрасте от 12 до 17 лет".

"В настоящее время силами сотрудников полиции в спецшколу удалось вернуть 15 детей. Поиски оставшихся шести человек продолжаются", — говорится в сообщении.

Подростки, отвечая на вопрос следователей о причинах побега, пояснили, что "захотели прогуляться". По факту побега начата доследственная проверка.