СК начал проверку после ДТП с автобусом и грузовиком под Калугой

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи Калужской области организовали доследственную проверку после ДТП с автобусом и грузовиком, в котором трое погибли, еще три человека попали в больницу, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Лилия Мошкова.

Ранее УМВД по региону сообщило, что три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузовика "КамАЗ" в Калужской области ночью на вторник. Отмечалось, что водитель микроавтобуса совершил наезд на "КамАЗ", стоящий с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком об аварийной остановке.

"По сообщению СМИ… организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — сказала Мошкова.

Она добавила, что следователи проверят все обстоятельства перевозки пассажиров, в том числе наличие необходимых документов, техническое состояние микроавтобуса и состояние водителя.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>