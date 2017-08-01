Площадь пожаров в красноярской тайге за день выросла почти на три тысячи га

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась до 36,9 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

За сутки было потушено девять пожаров на площади 758 гектаров. Утром в понедельник в крае горело 34,1 тысячи гектаров.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 10.00, на территории Красноярского края действуют 70 лесных пожаров на общей площади 36943 гектаров. Среди них в авиационной и наземной зонах зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 77 гектаров. Очаги возгораний действуют в Эвенкийском и Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

На тушении работает около ста человек и одна единица техники.

В ведомстве сообщили, что в зоне контроля в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском районах на удаленном расстоянии действуют 66 пожаров на 36,8 тысячи гектаров. Все очаги контролируются через системы космомониторинга. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен.