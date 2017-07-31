Завотделением больницы в Татарстане получила полтора года за смерть ребенка

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Суд в Татарстане назначил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы заведующей отделением Нурлатской центральной районной больницы, признанной виновной в причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке, сообщает региональное следственное управление СКР.

"Местная жительница 57-летняя Резеда Юнусова признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Приговором суда Юнусовой назначено наказание в виде 1,5 год ограничения свободы. Кроме того, ей запрещено заниматься врачебной деятельностью на протяжении 1 года", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, 31 июля 2016 года в Нурлатскую ЦРБ с жалобами на высокую температуру и кашель была доставлена девочка в возрасте 2 лет и 10 месяцев. Заведующая педиатрическим отделением Юнусова, как установлено, осмотрела ее и поставила диагноз "острый фаринготрахеит", при этом действуя небрежно, в нарушение должностной инструкции и приказов без проведения обязательных мероприятий и диагностик, имеющих клиническое значение, неверно оценила тяжесть состояния ребенка как среднюю. После этого врач, как отмечает следствие, не передала больную под наблюдение дежурному врачу и покинула рабочее место, в результате до следующего утра какое-либо наблюдение за ребенком не осуществлялось.

"В дальнейшем при проведении осмотра она внесла запись в медицинскую карту стационарного больного, не указав обязательную информацию, без которой врач не может организовать лечебный процесс. В результате дежурный врач при ухудшении состояния больной не имела реальной возможности организовать правильную интенсивную терапию ребенку, и утром 2 августа девочка умерла", — отмечает ведомство.