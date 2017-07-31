Публичные слушания с участием обманутых дольщиков прошли в 47 регионах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Публичные слушания, посвященные проблемам обманутых дольщиков, прошли в 47 субъектах РФ, сообщается на сайте Госдумы.

"На сегодняшний день публичные слушания, посвященные обсуждению сложившейся в регионах ситуации с участием граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, прошли в 47 субъектах (Российской – ред.) Федерации", — говорится в сообщении.

Также предполагается, что в ходе предстоящей осенней сессии нижней палаты парламента аналогичные слушания пройдут ещё в 23 регионах.

Ранее в понедельник Минстрой сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсационном фонде долевого строительства. Закон утверждает полномочия и функции фонда, его органов управления, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в компенсационный фонд до госрегистрации договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика, отмечается в сообщении Минстроя.

В полную силу фонд заработает не позднее ноября текущего года. За три месяца он будет преобразован в публично-правовую компанию. Это обеспечит дополнительную прозрачность деятельности фонда, говорится в сообщении. Закон вводит обязательный фиксированный размер взносов в компенсационный фонд в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве. Размер взноса может быть изменен не чаще одного раза в год и только путем внесения изменения в соответствующий федеральный закон.

При этом данный закон не решает вопросы граждан, уже обманутых недобросовестными застройщиками.