На Алтае ребенок-инвалид умер после длительного ожидания скорой

БАРНАУЛ, 31 июл — РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка-инвалида в больнице Барнаула, сообщает в понедельник СК РФ региона.

По данным ведомства, 31 мая 2017 года в районную больницу Угловского района была доставлена 10-летняя девочка, которая, являясь инвалидом с рождения, имела ряд заболеваний и нуждалась в экстренной медицинской помощи.

"Спустя несколько часов, в связи с отсутствием необходимого оборудования несовершеннолетняя пациентка была доставлена в медицинское учреждение краевой столицы, где через несколько дней скончалась от имеющегося у нее заболевания. По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, следователи проверят качество и объем оказанных медицинских услуг, а также дадут юридическую оценку действиям медицинского персонала трех медицинских учреждений.

Как сообщил региональным СМИ отец погибшей девочки, семья дожидалась скорой помощи для больного ребенка в течение восьми часов. Кроме этого, по его словам, для госпитализации ребенка учреждение здравоохранения не прислали вертолет.